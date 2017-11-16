▲「拼圖殺人魔」托賓貝爾（中）原來早就出現在《閃電俠》中。（圖／CATCHPLAY，2017.11.16）

電影《奪魂鋸》系列中最主要的人物「拼圖殺人魔」約翰克萊默（John Kramer），獨特的殺人法讓觀眾又愛又怕，他會將不尊重生命的罪人綁回，在他身上套上各種死亡機關，若能誠實面對自己的罪，就有機會存活，但身心勢必受到折磨和處罰，沒想到這個萬眾矚目的大反派，居然也出現在DC宇宙。

而扮演這位傳奇人物「拼圖殺人魔Jigsaw」的演員托賓貝爾（Tobin Bell），13年來「血腥正義」形象早已深植人心，日前他更憑著低沉渾厚又帶著驚悚感的嗓音，加入DC宇宙，在電視劇《閃電俠》（The Flash）中為反派「薩維塔Savitar」獻聲配音，多年來訓練的獨特聲音表情，為這個角色注入更多邪惡。

這不禁令DC迷好奇，已經出現在電影《正義聯盟》的閃電俠，未來不管自成一套電影或者出現在《正義聯盟》續集，這位「拼圖殺人魔」是不是也有機會現身或現聲大銀幕呢？