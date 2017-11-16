▲孫燕姿錄製《小燕有約》。（圖／TVBS提供，2017.11.16）

孫燕姿暌違三年，終於推出了第13張專輯《孫燕姿No. 13作品：跳舞的梵谷》，並來到《小燕有約》分享婚後生活點滴。談到在2011年最紅時，突然宣布結婚喜訊，孫燕姿表示，結婚對她來說是瘋狂的，連生小孩也是一個瘋狂的決定，此時，張小燕問：「那還想再生嗎？」孫燕姿說：「會！預計明年想再為兒子添一個弟弟或妹妹。」

孫燕姿談到與先生是透過朋友介紹而認識，印象最深刻有一次與朋友去香港，有狗仔一直跟拍，結果先生就跳出來幫她擋狗仔還發生一些衝突，讓她相當驚訝！她表明自己很欣賞直接、不會掩飾自己的人。

▲孫燕姿錄製《小燕有約》。（圖／TVBS提供，2017.11.16）

孫燕姿說有了小孩之後，發現沒有辦法再像從前那樣揮霍自己的時間，因為小孩已經變成她全部的重心，生命中就是多了一個人，也是當了媽媽之後，才發現自己很了不起，從來不知道自己可以做餵奶、換尿布這麼多的事情。

節目尾聲，孫燕姿表達對先生的感謝與支持，當她要忙於籌備新專輯時，先生都說：「沒關係、我來做、我去接小孩！」讓孫燕姿很感激有這樣的伴侶。

▲孫燕姿錄製《小燕有約》。（圖／TVBS提供，2017.11.16）