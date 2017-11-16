吳秀波、屈楚蕭背後故事 從深入談風格開始NOWnews今日新聞 (2017-11-16 19:32)
大陸演員吳秀波是有著20年表演經驗的老戲骨，屈楚蕭則是剛剛開啟演藝生涯的新秀，兩人雖然處在人生的不同階段，卻在義大利知名男裝品牌Ermenegildo Zegna的牽線下，在彼此身上看到自我的投射。
吳秀波笑言屈楚蕭讓他「想起自己剛剛畢業的時候，(他)對這個行業充滿夢想與理想，有很多對未知路上坎坷的勇氣。」屈楚蕭則直率表示：「波叔教了我很多東西，我需要用相當長的時間去理解它、消化它。」足見他渴望不斷打磨自己，探索獨到表演風格的強烈願望。
兩名紳士跨越年齡與背景，身處人生不同階段，一起走在時尚之都米蘭的優雅氛圍下，經由鏡頭記錄下他們工作的側影。演藝生涯冉冉升起的屈楚蕭，尤其對於未來的可能性懷著無限期待，期間不斷向吳秀波請教，深入對談所謂的「風格」。
▲▼吳秀波和屈楚蕭深談風格，領略戲劇人生。（圖／Ermenegildo Zegna Couture提供，2017.11.16）
吳秀波表示「風格是從生命態度、內心思考到言談舉止的外部展現」，無論演戲、穿搭，都在細微處予以體現，「風格決定了別人怎麼看你，也決定了一路你能看到什麼」，也因此吳秀波近年來更不受限於演員身分的束縛，開始探索藝術的不同領域：身兼監製與主演，以全新的角度迎接人生的頓悟時刻，一番談話，也令屈楚蕭受益匪淺。
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