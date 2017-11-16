圖／歐陽妮妮、娜娜迷你裙遊香港 美照連環爆NOWnews今日新聞 (2017-11-16 19:01)
知名品牌BURBERRY策畫的《WE ARE HERE》攝影展巡迴登上香港，歐陽家姊妹花－歐陽妮妮、歐陽娜娜也趁此機會造訪，深入感受攝影紀實視角，而這趟貼身旅程，也展現了歐陽娜娜與姊姊歐陽妮妮的品味默契與好感情。
歐陽妮妮最近減肥成功，好身材不斷秀在臉書上，叫許多人大喊「吃不消」，尤其是一雙修長細腿，搭配「下身失蹤」裝扮，令許多宅男直喊噴鼻血，但這次到香港參觀攝影展，反而變保守，改穿中長裙展示不同以往的搖滾態度，反而讓妹妹歐陽娜娜秀出纖纖玉腿。
娜娜前一陣子才說自己變太胖，很羨慕姊姊變瘦了，要向妮妮看齊，果然說到做到，照片裡的她不僅大秀美腿，宣告自己「又瘦回來啦」，那個她超級在意的雙下巴，也熊熊消失不見，一張鵝蛋臉配尖下巴，根本美人胚一個。
兩姊妹出現在攝影展，一身英倫搖滾裝扮簡直像在走秀，不管是歐陽妮妮略帶成熟的清甜優雅，或者歐陽娜娜帶有個性的空靈系小叛逆，都叫人眼睛一亮。
▲▼歐陽妮妮和娜娜從香港機場開始就美美到攝影展。（圖／MilkX提供，2017.11.16）
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