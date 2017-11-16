2017 Taipei IN Style 台北魅力展 趙詠華、萬芳、劉培華、陸明君見證JNBY江南布衣 存在的瞬間Wow!NEWS新聞網 (2017-11-16 18:31)
來自中國的JNBY品牌崇尚自然，有自己的風格和調性，低調、內斂、設計用色沉穩簡約，由原料、設計至剪裁，都用最令人舒適的布料，符合人體的立裁，穿上JNBY的衣服，能做最自然、最舒服的自己。「Just Natural Be Yourself 」（做最自然的自己），詮釋JNBY的品牌理念。JNBY設計師以英國著名作家(Virgina Woolf)作品"牆上的斑點"為靈感發布2018年春夏成衣系列，就像Virgina Woolf對于腦海中瞬間記憶的記錄。進入JNBY 2018春夏世界，新季作品以"存在的瞬間"為設計主題，解構重塑三種架構:自我的游離、日常的游離、時空的游離。
而幾何廓型、不規則搭配、打破常規的布料體驗、豐富色彩、功能性服飾的運用、講究的配飾細節則完整構成了這三種"游離"。2018春夏的JNBY與人們印象中強調舒與自然有所不同，在新季女裝中使用誇張、大膽的廓形剪裁、實驗性的改造。最新一季全新概念 "慢運動"生活方式，對舒適與功能的要求成為着裝的重要要素，時裝感與運動元素的組合，為其注入了活力無限的街頭輕鬆感，同時在能量釋放中也能保有精緻的時裝風格。
(照片台下看秀嘉賓綠衣服起:趙詠華、萬芳、劉培華、陸明君)
( CWNTP 華人世界時報 www.cwntp.net )
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