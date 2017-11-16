楊丞琳出道18年紀念 驚喜宣佈香港演唱會加場NOWnews今日新聞 (2017-11-16 18:27)
睽違5年，在出道邁入18年紀念日的今（16）日，楊丞琳於香港舉辦記者會宣布2018楊丞琳《青春住了誰》世界巡迴演唱會香港場，將於明年2月24日在紅磡香港體育館開唱。而香港場演唱會的5000個名額在記者會前搶購一空，好消息讓主辦單位直接現場宣布2月25日再加開一場。
記者會上，楊丞琳感性的說：「我的演唱會不是為自己辦的，是為了歌迷辦的。到了今天我才發覺，我進入演藝圈，已經不知不覺邁入第18年，很多人陪我長大，我也陪了很多人長大。」談到對香港的特別的感覺跟回憶，她則表示：「很感謝我爸爸，因為我是廣東人，從小爸爸嚴格規定我一定要學會廣東話，所以雖然我現在不一定講得好，但我全部聽得懂。」
▲主辦單位太陽娛樂貼心送上用巧克力手工打造的皇冠，作為楊丞琳（中）出道邁入第18年的成年禮物。（圖／太陽娛樂提供 , 2017.11.16）
而剛好記者會舉辦的日子11月16日，正是楊丞琳出道的日子，讓她感觸很多的在臉書發文，感謝一路陪她成長的每一個人：「謝謝你們陪我邁入第18年...今年我送了自己一份禮物，就是重新詮釋〈一千零一個願望〉。這十幾年來，我一直用最大的努力和堅持，希望可以實現自己的願望！感謝這條路上每一個支持我的人們。」
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