▲Tizzy Bac釋出全新單曲。（圖／翻攝自臉書 , 2017.11.16）

「Tizzy Bac」自從2013年宣布休團，每年死忠鐵粉都在問，「什麼時候回歸啦？」在光棍節11月11日的這一天，終於讓大家等到了！Tizzy Bac在臉書上釋出全新單曲，讓期盼已久的粉絲忍不住大喊，「終於回歸了，等到我孩子都生了。」

Tizzy Bac在臉書釋出全新單曲〈暴風〉訊息，正如歌詞所寫，「空氣停止流動，而飛鳥也不再經過，我在等待，那一場註定的到來。」歌迷從2013年等待至今，現在正是「那一場註定的到來」，Tizzy Bac回歸了！雖然主唱陳惠婷在休團期間，仍持續發行新專輯，但鐵粉始終覺得，「還是要團體才完整！」

消息一出，粉絲忍不住大叫，「等到我孩子都出生了。」、「下次不要再突然不見了。」、「大港開唱等你們！」、「從還沒結婚等到我女兒都要兩歲了！」、「這個世界多麼美好，還能再見到Tizzy bac！」、「終於等到了。」、「跪著哭。」、「回來了。」