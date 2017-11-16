▲阿布搶冠軍積分。（圖／民視提供 , 2017.11.16）

「帥氣奶爸」阿布近日參加民視舞蹈節目《舞力全開》，節目中明星舞王舞后年度總冠軍將整合3場積分賽，最後積分最高者將獲得本年度冠軍。經過小巨蛋特別企劃「洗禮」的他，在第一場積分賽中，決定挑戰自己擅長的恰恰作為首戰搶分的舞科，沒想到舞蹈結束後，主持人要求再次示範，他竟站不穩差點摔跤。

積分賽中，小老師會提出指定步考驗舞王舞后的臨場反應，讓他們把舞步融入舞序中，年度總冠軍第一場積分賽，由舞技精湛的小小舞王舞后擔任小老師。挑戰時，阿布的舞伴老師楊詠卿為了展現游刃有餘的樣子，在舞序最後的Ending Pose 中，讓他擺出帥氣的梳油頭姿勢，沒想到主持人侯怡君讓阿布再次示範時，他竟站不穩，還差點摔跤，讓她捧腹大笑。

▲黃楓洋編排性感恰恰，卻遭郭亞棠控訴。（圖／民視提供 , 2017.11.16）

可愛的小舞王孫晨諺考驗的指定舞步為「New York」，孫晨諺不僅詳細解釋舞步的特點，還給予阿布專業建議，讓主持人忍不住問，「你是不是想坐評審鄭竹男老師的位子？」他沒有絲毫猶豫，馬上回答，「是。」引來現場一片轟笑聲。郭亞棠在積分賽中第一支舞選擇挑戰恰恰，在準備挑戰之前，小舞后林昕霓貼心提醒她手部動作需要有足夠的衍生表現，一旁舞伴老師黃楓洋點頭表示贊成，還故作嫌棄地說，「她在做舉手動作時，好像要發問問題一樣！」讓一旁的亞棠也無言以對，忍不住大笑。

▲舞蹈老師希望激發郭亞棠更多女性魅力。（圖／民視提供 , 2017.11.16）

為了激勵郭亞棠能夠散發出更多的女性魅力，黃楓洋編排了這支性感恰恰，卻遭郭亞棠控訴，「他每天都在Call我心中的潘金蓮，但我家並沒有這個人。」不甘示弱的黃楓洋回嗆，「對啊，你就是金線蓮，看到你我肝超好。」一句話笑翻全場。更多節目內容請見本周六晚上10點民視《舞力全開》