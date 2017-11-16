▲楊千霈預告金馬紅毯會以「很突破尺度」的禮服主持。（圖／記者林柏年攝，2017.11.16）

楊千霈今年將連續第8年主持金馬獎星光大道，她今（16）日應伯爵之邀擔任活動嘉賓，配戴全身價值近3000萬元的高級珠寶系列作品，剛宣布懷孕5個月的她笑說，今天是抱持「胎教」的心情出席，能夠欣賞到這些仿如藝術品般的頂級珠寶作品，是非常好的胎教。

全身充滿幸福光環的楊千霈也表示，首度「帶球」主持金馬紅毯，猶如自備一個「幸運符」，更希望藉此帶給入圍者好運，讓大家可以一舉奪下獎項。但她很擔心孕婦頻尿問題，希望屆時可以好好憋尿完成紅毯任務。

只不過，原先她以為自己依舊能夠穿著12公分的高跟鞋主持，但現在發覺站個40分鐘小腿就有點抽筋的感覺，因此到時候可能無法穿那麼高的鞋子了，倒是預告禮服將著重在肚子以上，會有突破進入演藝圈以來的大尺度穿著，請大家拭目以待。

▲▼楊千霈雖然懷孕5個月，卻完全看不出來，依舊美麗如昔。（圖／記者林柏年攝，2017.11.16）

在現場，楊千霈更大方透露自己懷的是女寶寶，她說本來希望第一胎生男孩的，因為自己從小就夢想有個哥哥可以照顧妹妹，但現在則轉念想說女兒更貼心，而且是生給老公當前世情人的，覺得也很不錯。

懷孕期間楊千霈不忌口，每天腦子想的都是食物拚命吃，超愛吃冰的東西、甜食和餃子，還曾經在中秋節那一個半月，每天吃掉一個柚子，結果現在胖到51、52公斤，快速胖了6公斤，叫經紀人都擔心她生完小孩體重「回不去」，每天念楊千霈「有沒有羞恥心」，害她前陣子差點得了憂鬱症，幸虧現在比較克制食慾、心情也恢復好轉。

楊千霈也透露懷孕初期老公很擔心她提重物，一次自己去大賣場買了一堆東西回來，把老公氣到快爆炸，就擔心有個萬一，雖然懷孕之後老公沒有特別買甚麼給她，但卻放話「我的存摺都在妳那邊，妳想買甚麼自己看著辦！」光這幾句話就夠貼心到爆炸囉。

此外，楊千霈也提到自己剛懷孕時，除了家人知道之外，圈內第一個知道的是趙小喬，因為她跟劉亮佐9月結婚邀請她時，她由於懷孕不方便過去，當時就老實跟趙小喬講過，也取得對方的諒解，不過卻讓楊千霈感到很遺憾，沒能參加趙小喬和劉亮佐的婚禮。