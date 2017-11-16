邱勝翊摟洋妞、開千萬超跑 要求老師「盡量操我」NOWnews今日新聞 (2017-11-16 17:11)
王子邱勝翊出道10年，此次單飛上陣，即將發行首張個人EP《Attention！》。他不再是「王子」，這一次他化身霸氣上尉出征樂壇。邱勝翊更打破抒情風格，展現他私底下大男人霸氣的一面，大膽起用唱跳快歌〈上位〉當第一波主打歌。
首波主打〈上位〉製作團隊找來合作過韓團EXO、EXO-CBX、Twice、Infinite、Miss A、GOT7、B.A.P.、Up10tion的製作團隊，搭配紀佳松作曲、葛大為的作詞，編舞老師的舞蹈設計要則要讓邱勝翊變身「帶兵打仗的司令長」，所以編出一支體力消耗超大的舞，而邱勝翊為了呈現最完美的表現，邱勝翊苦練三個多月，還要求老師：「請盡量操我！」
▲邱勝翊（王子）求好心切，為〈上位〉MV苦練舞蹈三個多月。（圖／華研提供 , 2017.11.16）
MV中邱勝翊穩坐王座，一次摟三位洋妾之外，還男女通吃。原來是導演特別在MV中安排三位外國Model飾演公主，其中一位更找來男生來詮釋，讓工作人員開玩笑虧邱勝翊：「吃很開！」
此外，邱勝翊也享受騎馬打仗、帥氣開跑車的「上位」態度，導演珍妮花安排一匹黑馬讓他騎乘、耍重5公斤的劍之外，更找來全台四輛，要價3000萬且已停產的Benz SLR超跑給邱勝翊「聞香」，讓邱勝翊看了直呼：「很爽！」
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