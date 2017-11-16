▲李建軒官方youtube頻道無預警被停權，讓他傻眼。（圖／邦寧傳播提供 , 2017.11.16）

創作歌手李建軒（Austin）發行首張全創作EP《到底怎麼了》，成為今年度甚受矚目的新人，即將於12月推出最新專輯，但是他卻於10日凌晨發現個人官方YouTube頻道「李建軒 Alstin Lee」慘遭停權，讓他各種黑人問號，不得其解。

李建軒擔心頻道回不來，也想過重開新的頻道，但粉絲數和點閱率就得歸零，「我不怕辛苦，可以重新再來，但想到先前的經營付諸流水，也不知確實的原因是什麼，整個人七上八下啊！」

李建軒雖然出身《超偶4》前15強，但是他的音樂路不能算順遂，蟄伏8年間，靠著pub累積演唱實力和不懈創作，終於守得發片路，將多年積蓄的功力一次噴發，而在今年李建軒除了發行EP外，將在新專輯發行前的12月8日，舉辦個人首次售票演唱會《李建軒 要你聽見》，李建軒坦言開心中帶點緊張，同時呼籲粉絲能來看他。

▲李建軒將在12月專輯發行前搶先舉辦個人小型演唱會。（圖／邦寧傳播提供 , 2017.11.16）