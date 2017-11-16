









bnt新聞訊 韓國女團少女時代成員太妍將於12月發行聖誕特別專輯。

據某媒體16日的報道，太妍將於12月發行聖誕特別專輯，突襲回歸樂壇。對此，SM娛樂方面向媒體回應表示：“太妍確實將於12月發表聖誕特別專輯，敬請期待。”據悉，太妍的新專輯歌曲錄音已經完成，正在為MV拍攝等做準備。

另外，太妍還將於12月23日、24日在首爾慶熙大學和平的殿堂舉行聖誕演唱會。王容/文 bnt新聞DB/圖





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