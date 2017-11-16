李敏鎬秀智確認已分手 三年戀情結束Wow!NEWS新聞網 (2017-11-16 15:16)
bnt新聞訊 韓國演員李敏鎬、秀智確認已經分手，結束近三年戀情。
據某媒體16日的報道，李敏鎬和秀智已於最近因個人原因分手。對此，秀智方面向媒體表示：“經過與本人確認，兩人確實已經分手。”；李敏鎬方面也表示：“兩人確實已經分手，分手時間和原因屬於私人問題，無法確認。”
另外，2015年3月公開戀情的李敏鎬和秀智曾兩度被曝分手，但每次雙方均予以了否認。王容/文 bnt新聞DB/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Tokina AT-X DX 10-17mm F3.5-4.5 魚眼 無遮光罩版 全幅可(
- 【The North Face】男款橙色舒適透氣短袖T恤
- MARC BY MARC JACOBS 時尚光學眼鏡(咖啡色)
- Chloe Mini Chloe愛情故事小小雙氛圓舞曲禮盒20ml*2
- 普羅敏 普羅敏 Pro-6 益生菌膠囊<6盒組> ~冷藏低溫配送 (30
- COACH 全皮皮帶造型肩背托特包(黑)
- 彩虹 專業水成膜無毒迷你型滅火器 各類火源適用 10入 CNS/S
- SEIKO CS系列 典雅暮色浪漫腕錶 7N01-0HT0P SRZ456P1
- 【Orobianco】SOTTYLINO L-OBGI皮革簡約公文袋/手抓包 黑色
- 【宏醫】富氫水素水杯v9(水素特刊商品)
海倫清桃遭色狼襲胸 驚嚇24小時未闔眼【NOWnews今日新聞】
2017故宮「大英博物館藏埃及木乃伊展」六福萬怡官方指定入住【Wow!NEWS新聞網】
AV女優引退住台灣 接下來想做「這件事」【NOWnews今日新聞】
傅達仁暴瘦僅剩50公斤 返台急奔醫院吊點滴【NOWnews今日新聞】
言承旭林志玲從未分手 吳慈美曝：早見過男方父母【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》