







bnt新聞訊 韓國演員李敏鎬、秀智確認已經分手，結束近三年戀情。

據某媒體16日的報道，李敏鎬和秀智已於最近因個人原因分手。對此，秀智方面向媒體表示：“經過與本人確認，兩人確實已經分手。”；李敏鎬方面也表示：“兩人確實已經分手，分手時間和原因屬於私人問題，無法確認。”

另外，2015年3月公開戀情的李敏鎬和秀智曾兩度被曝分手，但每次雙方均予以了否認。王容/文 bnt新聞DB/圖







本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』