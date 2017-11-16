







bnt新聞訊 韓國女團EXID確定作為嘉賓出演tvN電視臺綜藝節目「SNL」第九季最後一期節目。

EXID所屬經紀公司方面16日表示：“EXID確定作為嘉賓出演將於18日播出的「SNL」第九季最後一期節目，相關錄制已經完成。”2011年開播的「SNL」節目將於18日正式終映，包括EXID在內的多位嘉賓已確定出演。

另外，EXID不久前發表了全新專輯，正以主打歌「DDD」展開活動。王容/文 bnt新聞DB/圖









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