









bnt新聞訊 正在服役的韓國演員姜河那在基礎訓練結業式上被授予最佳訓練兵稱號。

姜河那所屬經紀公司方面16日向媒體表示：“姜河那在上個月24日舉行的基礎訓練結業式上被選為最佳訓練兵。”據悉，姜河那從9月11日入伍後認真進行了基礎軍事訓練，以優異成績順利結業。

另外，姜河那目前正在接受後半期教育，之後將進入憲兵機動隊服役。王容/文 bnt新聞DB/圖







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