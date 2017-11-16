RedVelvet舉行回歸SC 少時泰妍擔任MCWow!NEWS新聞網 (2017-11-16 15:23)
bnt新聞訊 16日下午，韓國女團Red Velvet在首爾三成洞COEX Artium舉行了正規2輯「Perfect Velvet」媒體SHOW CASE，少女時代成員泰妍作為MC到場助陣。王容/文 白秀硯/圖
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