







bnt新聞訊 韓國演員金玟錫與所屬社Woollim娛樂合約到期，決定不再續約。

據某媒體16日的報道，金玟錫與Woollim娛樂的專屬合約已經到期，決定不再續約。對此，Woollim娛樂方面向媒體表示：“金玟錫已決定不與公司續約，公司尊重演員本人的意願。”金玟錫目前正在物色新公司，今後去向引發關註。

另外，2012年出道的金玟錫在2016年通過出演KBS熱播劇「太陽的後裔」而被大眾熟知；他參演的tvN電視劇「今生是第一次」正在播出。王容/文 bnt新聞DB/圖









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