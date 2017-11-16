金玟錫與Woollim合約到期 決定不再續約Wow!NEWS新聞網 (2017-11-16 15:28)
bnt新聞訊 韓國演員金玟錫與所屬社Woollim娛樂合約到期，決定不再續約。
據某媒體16日的報道，金玟錫與Woollim娛樂的專屬合約已經到期，決定不再續約。對此，Woollim娛樂方面向媒體表示：“金玟錫已決定不與公司續約，公司尊重演員本人的意願。”金玟錫目前正在物色新公司，今後去向引發關註。
另外，2012年出道的金玟錫在2016年通過出演KBS熱播劇「太陽的後裔」而被大眾熟知；他參演的tvN電視劇「今生是第一次」正在播出。王容/文 bnt新聞DB/圖
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