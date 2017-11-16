



bnt新聞訊 明星們的時尚品味在日常穿搭中更能體現。與在電視節目中不同的是，通過便裝展現與眾不同風格的明星們更有時尚魅力。





隨著氣溫持續下降，許多女星紛紛展現出了全新的造型，引發了大眾的關註。那麽，明星們演繹出什麽樣的時尚會影響今冬的時尚潮流走向呢？下面就來一起看看以出眾的時尚觸覺展現冬日造型的演員高俊熙和Krystal的造型吧。





#高俊熙

以完美的身材及時尚感被公認是時尚達人的韓國女星高俊熙，此前現身機場時，她身穿一件卡其色外套，展現出了堪稱完美的機場造型。尤其是她大膽地挽起衣袖部分，令整體的服飾搭配顯得更加高貴，氣質更佳。





Editor Pick 每到F/W季，可以說是呢絨大衣登場的季節了，不但搭配方法簡單且展現的時尚效果更佳，因此受到了很多人的喜愛。除了黑色、藏藍色這種最常見的顏色外，在今年的F/W季卡其色或米色等色系更受矚目，增添了古典的時尚感。





#Krystal

擁有完美身材比例的Krystal展現出的時尚造型慣以幹練、高傲為主，近期於機場街拍亮相時也同樣如此，只用一件寬松的針織衫就展現出超前時尚感的她，成為了當日各大網站的熱門搜索詞。





Editor Pick 如Krystal一樣利用一件有獨特圖案的針織衫雖也不錯，但選擇一款具有現代感顏色，再加上能添加女人味曲線設計的話，不僅能凸顯出女性美，同時還能彰顯嫻靜魅力。





#李沇熹









擁有清純形象的韓國女星李沇熹，私下里的穿搭也以淡雅為主。即便如此，但是卻能做到僅靠基本款單品展現出出眾的時尚感。此前，她出席某現場活動時，身穿白色襯衫搭配直筒牛仔褲，外搭淺色風衣，卻演繹出了與眾不同的時尚感。





Editor Pick 複古風的風衣從今春開始就成為了“搶手貨”。它除了能演繹出帥氣的感覺外，便於搭配是它最大的優點，因此受到了男女老少的喜愛。金旻洙 鄭文蘭/文 stylenanda，bnt新聞DB/圖

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