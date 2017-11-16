宣美MAMAMOO出席活動 墨鏡點綴盡顯時尚風範Wow!NEWS新聞網 (2017-11-16 15:43)
bnt新聞訊 16日下午，韓國歌手宣美、女團MAMAMOO出席了在首爾江南區新沙洞舉行的某品牌活動。王容/文 曺熙善/圖
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