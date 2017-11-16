演員度希拍bnt寫真 再談方言演技Wow!NEWS新聞網 (2017-11-16 15:45)
bnt新聞訊 近日，韓國演員度希攜手bntnews拍攝了一組時尚寫真。度希在「請回答1994」中自然的方言讓眾多觀眾至今印象深刻，而她不久前又在電視劇「內衣少女時代」中再次挑戰了方言演技。“這次是第一次用慶尚道方言表演，因為我媽媽是慶尚道人，所以和媽媽學了很多”，她表示能在拍攝中進行全新的挑戰感到很開心。王容/文 Kim Taeyang/圖 stylenanda，stylenanda KKXX，Seems like Keems/圖
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