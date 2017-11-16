SJ越洋Call in台灣廣播 向「台灣老婆」問好NOWnews今日新聞 (2017-11-16 15:32)
睽違兩年多，終於在11月6日發行新專輯《Play》回歸樂壇的SUPER JUNIOR，近日馬不停蹄投入宣傳活動，更在15日出席《2017 AAA亞洲明星盛典》後，播越洋電話Call in至由吳建恆主持的《娛樂e世代》，讓不少粉絲超震驚。
SUPER JUNIOR成員利特、神童、藝聲、銀赫、東海參加完頒獎典禮後，五人想以電話連線的方式給台灣粉絲驚喜，隨即Call in至廣播節目《娛樂e世代》向台灣聽眾問好，在約20分鐘的訪問中，主持人除了問他們回歸的感想，利特表示雖然無法來台灣，但有特別錄製影片在KKBOX播出，而東海解釋因為最近工作安排太多所以沒法造訪，銀赫透露想念當初Long Stay的回憶，藝聲則提到之前有以個人身分進行宣傳，但還是希望能和SJ一起，神童聊到來台的次數比起其他團員少很多，但還是很期待再到台灣。
▲SUPER JUNIOR 11月回歸樂壇。（圖／SUPER JUNIOR臉書 , 2017.11.16）
除此之外，東海、銀赫還講了一點中文，前者用中文問好，後者則是越洋對著所有台灣「老婆」喊話，甚至還秀了中文繞口令，表示他們並沒有忘記台灣；而這次突襲Call in，在《娛樂e世代》臉書專頁的直播掀起騷動，許多粉絲剛看完網路上的頒獎典禮直播，沒想到竟然可以在節目聽到團員聲音，許多人都高興落淚，光留言數就突破3千則。
他們的新專輯《PLAY》目前在韓銷售已突破20萬張，台灣唱片公司也預定於近期發行。
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