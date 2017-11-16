李敏鎬和秀智近3年戀情告吹中廣新聞網 (2017-11-16 15:01)
據南韓造星公司JYP娛樂今天消息，公司旗下歌手兼演員秀智，與韓星李敏鎬，近三年的戀情，日前告終。
李敏鎬和秀智兩人，於2015年3月承認戀情，同年9月和2016年8月，兩度被爆分手，但雙方均予以否認。
據媒體今天報導，李敏鎬因出演電視劇「花樣男子」、「繼承者們」紅遍亞洲，秀智出演電影「建築學概論」後，獲得「國民初戀」封號。
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