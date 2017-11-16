新垣結衣人氣夯到爆 帶動「結衣」奪日女嬰命名之冠NOWnews今日新聞 (2017-11-16 14:53)
新垣結衣自演出《東大特訓班》備受矚目，而後與山下智久合演《空中急診英雄》以及《月薪嬌妻》再創事業高峰。聲勢頗旺的新垣結衣，不僅是日本男子心中的「國民老婆」，她的名字「結衣」，也成為今年度日女嬰命名之冠。
日本知名嬰兒用品店公布「2017年嬰兒命名排行榜」，其中男嬰熱門名排序為：「蓮」、「悠真」、「湊」；女嬰則是：「結衣」、「陽葵」及「凜」。然而「結衣」從2015年開始就頗受日本民眾喜愛，一路從第5名至去年攀升到第4名，今年則是順利奪冠。
▲新垣結衣人氣頗旺。（圖／KKTV提供）
日網友認為，用演員名字來替嬰兒命名是相當普遍的狀況，但也有人笑說，小孩名字太過類似，可能需要取編號才不會搞錯。
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