拍手！SEVENTEEN 昨日征服《Show Champion》 回歸後首冠入袋韓星網 (2017-11-16 08:35)
SEVENTEEN
人氣持續火速上升的 SEVENTEEN，最近帶著的第二張正歸專輯〈Teen,age〉回歸的他們，也在昨天擊敗勁敵奪下第一座冠軍獎盃了！
昨日（15 號）在 MBC Music 頻道播出的《Show Champion》中，SEVENTEEN 以最新主打歌「拍手」擊敗 BTOB、Epik High、EXID 與 TWICE，成為 11 月第三週的冠軍得主。
獲獎後的 SEVENTEEN 經由特地錄製的影片向歌迷 Carat 報喜，向 Pledis Entertainment 同仁致謝的同時，也不忘表示再度向 Carat 道謝。
由於昨日播出的《Show Champion》為特輯，因此現在就來回味 SEVENTEEN 上週的現場表演吧！
（影片來源：MBC）
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