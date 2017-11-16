人氣持續火速上升的 SEVENTEEN，最近帶著的第二張正歸專輯〈Teen,age〉回歸的他們，也在昨天擊敗勁敵奪下第一座冠軍獎盃了！



昨日（15 號）在 MBC Music 頻道播出的《Show Champion》中，SEVENTEEN 以最新主打歌「拍手」擊敗 BTOB、Epik High、EXID 與 TWICE，成為 11 月第三週的冠軍得主。





獲獎後的 SEVENTEEN 經由特地錄製的影片向歌迷 Carat 報喜，向 Pledis Entertainment 同仁致謝的同時，也不忘表示再度向 Carat 道謝。



由於昨日播出的《Show Champion》為特輯，因此現在就來回味 SEVENTEEN 上週的現場表演吧！



（影片來源：MBC）

