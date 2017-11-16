SISTAR出道七年成員生日卻是假的？解散後寶拉、孝琳的生日都改過！韓星網 (2017-11-16 09:00)
寶拉的部分之前新公司有解釋過，但最近孝琳的生日也變動過，雖然只差了一個月，不過這樣粉絲一直以來慶祝的不就是錯的日子？
由寶拉、孝琳、韶宥及多順組成的SISTAR，在2010年出道，曾發行過許多大熱曲，更有「夏日女神團」的稱號。在今年6月約滿成員決定不以團體身分續約，並將專注於個人活動。
團體節散後，韶宥與多順選擇與STARSHIP娛樂續約，寶拉則簽約Hook娛樂，孝琳也宣布成立一人企劃社「Bridge」。韶宥將在16日發行新曲、寶拉加入《花遊記》的拍攝、孝琳日前出演《Fantastic Duo》再展歌唱實力，新專輯也在準備中、多順上個月結束了《姐姐風采依舊》的拍攝。
而以前在搜尋SISTAR相關資料時，寶拉的生日是顯示1990年1月30日、孝琳的是1991年1月11日。但在團體解散後，兩人的生日也有了變化，提前了一個月，寶拉的變成1989年12月30日、孝琳的則是1990年12月11日。
雖然對此，之前Hook娛樂也有回應過：「我方提供的是身分證上的資料，和之前的生日只差一個月。兩個版本的生日都是對的，一個是實際生日、一個則是身分證上的生日」。但這幾天孝琳的生日又出現變化，讓不少網友表示：「所以粉絲一直以來慶生都是在慶祝假生日？」、「假生日會有什麼意義呢」。不過也因為變動後只差了一個月，有些人倒是覺得沒有什麼差別。
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