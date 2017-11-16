日前跟大家報導過EXO成員D.O.的中文名字不是「都暻秀」，當時只是台灣電影商的聲明，日前SM娛樂終於也為他正名啦！大家要改口啦！



由於D.O.參演的電影《與神同行》將於12月在韓國、台灣上映，台灣的宣傳因使用了「都敬秀」而引發爭議。





後來片方發表公告說明經過確認D.O.的中文譯名確實為「都敬秀」，但不少粉絲仍盼SM能出面講清楚，而SM也終於在日前透過官方SNS澄清，D.O.中文名真的叫「敬秀」！





所以，大家以後都要改口啦！另外，都敬秀的新電影《7號室》昨日(15日上映，他又在「2017 Asia Artist Awards」頒獎禮中獲得演員部門人氣獎，作為演員的都敬秀真的很棒喔！



