EXO D.O.不再叫「都暻秀」 官方正名「敬秀」韓星網 (2017-11-16 09:30)
EXO D.O.
日前跟大家報導過EXO成員D.O.的中文名字不是「都暻秀」，當時只是台灣電影商的聲明，日前SM娛樂終於也為他正名啦！大家要改口啦！
由於D.O.參演的電影《與神同行》將於12月在韓國、台灣上映，台灣的宣傳因使用了「都敬秀」而引發爭議。
後來片方發表公告說明經過確認D.O.的中文譯名確實為「都敬秀」，但不少粉絲仍盼SM能出面講清楚，而SM也終於在日前透過官方SNS澄清，D.O.中文名真的叫「敬秀」！
所以，大家以後都要改口啦！另外，都敬秀的新電影《7號室》昨日(15日上映，他又在「2017 Asia Artist Awards」頒獎禮中獲得演員部門人氣獎，作為演員的都敬秀真的很棒喔！
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
海倫清桃遭色狼襲胸 驚嚇24小時未闔眼【NOWnews今日新聞】
2017故宮「大英博物館藏埃及木乃伊展」六福萬怡官方指定入住【Wow!NEWS新聞網】
AV女優引退住台灣 接下來想做「這件事」【NOWnews今日新聞】
傅達仁暴瘦僅剩50公斤 返台急奔醫院吊點滴【NOWnews今日新聞】
言承旭林志玲從未分手 吳慈美曝：早見過男方父母【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》