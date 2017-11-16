少女時代成員金太妍將在充滿濃厚耶誕氣氛的12月，為粉絲們獻上特別新曲，令人期待信聽歌手的回歸阿。



16日SM娛樂發佈消息，表示少女時代成員太妍將在12月發表特別聖誕專輯，回歸歌謠界，請大家多多支持和關注。



太妍目前已經完成錄音工作，正在進行專輯封面和MV的拍攝準備。之前太妍推出的歌曲首首都淨化耳朵，讓人期待這回的耶誕頌又會帶來怎樣的感動。



另外，太妍今年將在耶誕前夕的12/23-24日，於首爾慶熙大學和平殿堂舉辦個人演唱會，預計將獻上多首歌曲與粉絲們共度溫馨平安夜。

