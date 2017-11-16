Wanna One出道101天 專輯銷量突破百萬大關韓星網 (2017-11-16 09:50)
大勢男團Wanna One日前在出道101天，就達成了專輯銷量破百萬的好成績，讓他們成為2000年後，首支出道專輯銷量突破百萬大關的團體啦～
截至15日Wanna One在8/7日發行的出道專輯《1X1=1(TO BE ONE)》累積銷售量達到73萬3837張，加上13日發行的再版專輯《1-1=0(NOTHING WITHOUT YOU)》銷量已超過26萬7000張。
專輯總銷量突破百萬張，讓他們在出道101日就達成令人稱羨的新紀錄，而這次的新曲回歸舞台將在17日播出的《音樂銀行》首度公開。
另外，Wanna One在韓國企業評價研究所日前公開的11月男團品牌評價中，順利拿下冠軍，展現強大的品牌影響力。
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