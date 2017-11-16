剛退伍回歸演員身分的李昇基，日前在2017AAA(Asia Artist Awards) 獲得Best Welcome獎，讓他驚喜的表示：獲得這樣的獎還是人生第一次，非常感謝。





昨晚（15日）於蠶室室內體育館舉行的2017AAA頒獎典禮上，日前剛退伍的李昇基獲頒Best Welcome獎。在得獎感言中，李昇基表示：出道後拿過很多獎，獲得Best Welcome獎還是第一次，真的非常感謝！



接著還搞笑的說：聽到名字就讓人發笑的獎，也是第一次（收到）。雖然看過很多得獎感言的場面，但現在一時間不知道該說什麼。未來會更努力帶著好作品，回報大家對我的關心和應援。

