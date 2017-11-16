果然是EXO！連續兩年奪下了「Asia Artist Awards」的大賞，並在頒獎禮中斬獲四個獎項，恭喜！



「2017 Asia Artist Awards」於昨晚(14日)在首爾松柏區的蠶室綜合體育館隆重舉行，星光煜煜，而EXO更連奪四獎成為大贏家。



當晚，EXO和成員都敬秀(前稱都暻秀)分獲AAA歌手及演員部門人氣獎，其後，他們又興師兄Super Junior 獲得歌手部門Fabulous賞。





最後，EXO勇奪歌手部門大賞，是他們繼去年後，再度蟬聯AAA大賞，並且是繼Soribada之後，獲得2017年度第二個大賞。









隊長SUHO和成員們發言時一再感謝EXO-L，並表示正努力準備下週的演唱會，年末也為EXO-L準備了禮物喔！

