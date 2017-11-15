菲媒：中國將經援菲律賓2200億元中央社 (2017-11-15 18:29)
（中央社台北2017年11月15日電）菲律賓媒體報導，中國大陸將向菲律賓提供73.4億美元（新台幣2213億元）貸款和援助，將用於菲國基礎設施建設及其他優先發展計劃，相關協議可能在東協與中日韓（10+3）領袖會議期間簽署。
菲律賓星報報導，隸屬菲國財政部的國際金融集團（International Finance Group）透露，這些金援中的71.9億美元將以貸款形式提供，內含10個大型基建項目。
其餘的1.4822億美元，將用於2座橋樑的建設、官方反毒工作，以及內戰結束不久的菲國南部城市馬拉韋（Marawi）重建。
國際金融集團表示，上述71.9億美元的貸款，將提供10個大型基建項目85%的資金。而其中的32.1億美元是第一筆援助，其中包括大型水壩、河川灌溉及菲律賓南部長途鐵路工程等。
此外，第2筆貸款可能包含近10億美元的鐵路及高速公路工程，但還在討論和批准過程中，而這些工程計劃也還在進行可行性研究。
國際金融集團表示，相關協議有可能在馬尼拉舉行的東協與中日韓（10+3）領袖會議期間，由中菲兩國官方代表簽署。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- A.S.O 嬉皮假期 真皮獨特紋路楔型涼鞋 淺藍色
- TISSOT DANICA PATRICK 華麗鑽錶 T0432101111701
- TISSOT天梭 BELLA ORA 系列小秒針女錶-銀x黑/31mm
- 【CASIO卡西歐G-SHOCK 系列】夏威夷海洋風格設計_清爽造型
- COACH Delancey走路去紐約 時尚馬車腕錶(14502715)-米白/36
- 1881 1881備長炭單人5公分紓壓惰性記憶床墊 90*188*5
- 【COREL 科立爾】WinZip Pro 21 專業版盒裝 中/英(WinZip)
- A.S.O 職場女力 真皮鏡面方形飾扣高跟鞋 卡其色
- A.S.O 菁英通勤 真皮魔鬼氈奈米紳士鞋 黑色
- Audrey 歐德利 俏皮可愛 時尚數字女錶(AUL5629)-白/27mm
韓國浦項5.4級地震已致39人傷 受災規模持續擴大【北京新浪網】
中國男子報案 1.9億日圓現金東京被劫【中央社】
163克拉無暇白鑽項鍊 十億一千萬拍賣【中廣新聞網】
重見天日？土耳其凡湖底部現3000年前城堡廢墟【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》