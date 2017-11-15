（中央社台北2017年11月15日電）菲律賓媒體報導，中國大陸將向菲律賓提供73.4億美元（新台幣2213億元）貸款和援助，將用於菲國基礎設施建設及其他優先發展計劃，相關協議可能在東協與中日韓（10+3）領袖會議期間簽署。



菲律賓星報報導，隸屬菲國財政部的國際金融集團（International Finance Group）透露，這些金援中的71.9億美元將以貸款形式提供，內含10個大型基建項目。



其餘的1.4822億美元，將用於2座橋樑的建設、官方反毒工作，以及內戰結束不久的菲國南部城市馬拉韋（Marawi）重建。



國際金融集團表示，上述71.9億美元的貸款，將提供10個大型基建項目85%的資金。而其中的32.1億美元是第一筆援助，其中包括大型水壩、河川灌溉及菲律賓南部長途鐵路工程等。



此外，第2筆貸款可能包含近10億美元的鐵路及高速公路工程，但還在討論和批准過程中，而這些工程計劃也還在進行可行性研究。



國際金融集團表示，相關協議有可能在馬尼拉舉行的東協與中日韓（10+3）領袖會議期間，由中菲兩國官方代表簽署。