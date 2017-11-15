南韓發生5.4地震 已知7人受傷中央社 (2017-11-15 18:28)
（中央社首爾2017年11月15日綜合外電報導）鮮少發生強震的南韓，今天下午在東南部出現規模5.4地震，成為南韓有紀錄以來的第二大地震，目前已知有7人受傷。
法新社報導，韓國氣象廳（Korea Meteorological Administration）指出，地震今天下午2時30分（台北時間下午1時30分）前後發生在東南部工業城市浦項（Pohang）附近，為9公里淺層地震，南韓許多地區都感受到震動，包括首都首爾。
南韓公共行政部指出，目前已知地震造成7人受傷，但因是淺層地震，人數可能還會增加。朝鮮半島鮮少有發生強震之虞。
儘管如此，南韓仍嚴密監測地震活動，因為監測儀器出現波峰往往是北韓進行核子試爆的第一個跡象。
港市浦項是南韓最大、也是全球第4大鋼鐵製造商浦項製鐵（Posco）的總公司所在地。
當地電視台播放的影片和照片顯示，地震使面街的牆壁倒塌，住宅內部陳設強烈搖晃。
官方韓聯社（Yonhap）引述韓國水力核能電力公司（Korea Hydro & Nuclear Power）幹部的話報導，南韓的核子反應爐仍正常運轉，並未因此停機。
南韓歷來威力最強大的地震規模是5.8，去年9月發生在東南部慶州市（Gyeongju）。（譯者：中央社嚴思祺）
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