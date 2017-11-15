日本名古屋市東山動植物園為紀念開園80週年，舉行最受歡迎動物的評選活動--「東山動物總選舉」。



結果揭曉從1萬2000個動物中篩選出了44個候選。最終，號稱「史上最帥大猩猩」的沙巴尼（Shabani）獲得297票，奪得第一名。第二名是對自己嗓音充滿自信的白掌長臂猿「Keiji」。



5歲的小朋友岡井晴哉給沙巴尼投了一票。他說「還是最喜歡沙巴尼，他能得第一真好！」





這次評選活動的投票於10月舉行，總投票數為2951票。第三名為雪豹「Yukichi」，第四名為加拿大森林狼「Hikaru」。