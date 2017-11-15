韓浦項5.4地震 手機通訊中斷暫無大災情中廣新聞網 (2017-11-15 18:31)
南韓東南部浦項市以北6公里處，今天下午1點29分，發生的5.4地震，除了浦項古文化院部分建築受損之外，部分地區還出現手機通訊中斷和無法上網現象。
南韓浦項市發生5.4地震，臨近的廣慶尚南道也有強烈震感，消防部門在震後20多分鐘裡，接到200多通電話。
南韓昌原市一位小學老師說，上課時窗戶和書桌，突然咯咯作響，幾秒鐘後，整個教學樓開始搖晃，全體師生隨即按照地震逃生要領，疏散到操場。
慶尚南道政府、昌原市政府的公務員和前來辦事群眾，也在震後迅速逃出辦公樓。據昌原市金姓市民某回憶，震感比去年9月慶州地震時，還要強烈。除了首爾和釜山南北兩大都市之外，金海市也有10秒左右的震感，不少市民連忙衝向室外避險。
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