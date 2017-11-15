▲新竹市議員鄭正鈐呼籲焚化爐加大尺碼，讓身形較大的往生者有尊嚴地走完最後一程。（圖／記者常似虎攝 , 2017.11.15）

人死為大！但是新竹市殯葬管理所羽化館卻有「大不得」的困擾，因為焚化爐只能容納單一規格的棺木進入火化，如果往生者過高、過胖，只能「委屈」硬塞入棺木；新竹市議員鄭正鈐今(15)在議會提出建議，要求增設加大尺碼的焚化爐設備，讓往生者能有尊嚴地走完最後一程。

▲鄭正鈐表示因焚化爐只有單一規格，部分身形較大的往生者必須「委屈」入棺。（圖／記者常似虎攝 , 2017.11.15）

鄭正鈐指出，目前殯葬管理所羽化館規定，「火化棺木限用規格6.5尺(長)*2.2尺(寬)*2尺(高)以下棺木」；但是，現今國人身高、體重數字皆已逐漸增加，舊有「長195公分、寬66公分」的限制已不合現實需求，為了配合焚化爐設備規格，棺木也隨之受限，難免會出現尷尬、困擾現象。

鄭正鈐曾經多次接獲家屬抱怨，皆是因為往生者因身形過於高大或是肥胖，不得不彎腳、側身、蜷曲，用盡辦法將大體硬擠進棺木，不單折騰往生者，更困擾在世親屬；僵化的制度造成往生者無法尊嚴的走完人生最後一程，也加重了親人的傷心悲痛。

▲鄭正鈐呼籲重新檢討焚化爐規格設計，以符合現今社會民眾現實需求。（圖／記者常似虎攝 , 2017.11.15）

例如高雄市立殯儀館就從善如流，順應既有的需求，設置加大版本的火化爐，體貼民眾；新竹市目前火化場（羽化館）設置有環保、無污染之火化爐六具，另外尚有兩座空爐尚未安裝啟用，鄭正鈐建議舊有火化爐維持現狀，殯葬所應審慎檢討，針對這兩座空爐規劃設置成加大版本規格，以貼近民間真實需求，讓辦理殯葬事宜的民眾不用活受罪，往生者也不用受苦。