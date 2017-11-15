▲戴姓男子懊悔吸毒，毅然向警方自首並希望接受戒治。 （圖／記者鄧力軍翻攝 , 201711.15）

載姓男子好奇下染上毒癮，食用毒品之後總是懊悔不已，日前食用毒咖咖包之後，毅然決定不再受毒品控制，打電話向警方自首並接受戒治，當獲報的第五分局四平派出所員警到達戴男住處時，戴男雙手舉起直喊「我有罪，請警方將我帶走」，勇敢走出毒品的泥淖。

處理警員賴建諭、沈孝剛等人到達時見一年經男子跪坐於地，雙手舉起直喊「我有罪！請警方將我帶走」，先是一陣錯愕，再詳細詢問下才得知，原來該名戴男(86年次)於住處使用毒品、毒咖啡包後懊悔不已，所以撥打電話報警請求警方協助，向警方自首。

戴男向警方表示自己還年輕，不想受毒品的控制，希望藉由警方的協助能從此戒掉毒癮，還給自己一個光明的未來，員警請戴男陪同返回派出所驗尿、製作筆錄，再依毒品危害防制條例函送台中地檢署偵辦。

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