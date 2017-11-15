南韓東南部浦項市以北9公里處和8公里，從今天下午臺北時間1點29分，先後發生規模5.4和4.6地震之後，南韓為因應萬一發生的事態，今天下午發佈「對應2階段令」。



據南韓消防大隊的統計，到今天下午首爾時間4點32分，受傷人數已增加到7人，消防大隊共接獲7千32件有關地震的申報電話，其中首爾1205，出動49次，有7人受傷，8次餘震。



