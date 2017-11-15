▲議員楊正中拿出照片，在工廠內有被老鼠咬破包裝的關廟麵。（圖／議員楊正中提供 , 2017.11.15）

10月底，「大廟口食品有限公司」被查獲竄改該公司出品「QQ特級冬粉」之標示日期，現場也查獲逾期關廟麵等16項食品。議員楊正中今(14)日晚前往南北雜貨，竟仍可買到「關廟麵」這項產品，他更懷疑廠商有擅自更換內容物重新封裝之情事。

楊正中質詢時，詢問台中市政府衛生局如何得知「大廟口食品有限公司」此案，衛生局長呂宗學表示，是1月份過年前就已接獲檢舉。楊正中，時隔九個月，台中市政府不作為，未在第一時間保留證據，放任證據消失、更縱容黑心食品流竄，食安網大破洞。

楊正中說，他在通路買到的「關廟麵」竟有兩種封口截然不同的包裝，且屬包裝食品的關廟麵應採密封卻只採用膠帶封裝，顯然不符規定。他更拿出照片，在工廠內有被老鼠咬破包裝的關廟麵、工廠內更有打標機以及關廟麵空袋。明明是請代工製造並包裝，「大廟口食品有限公司」內卻也有包裝設備，他合理懷疑該公司有更換內容物重新封裝之情事。

▲議員楊正中前往南北雜貨，買到「關廟麵」這項產品，懷疑廠商有擅自更換內容物重新封裝。（圖／記者柳榮俊攝 , 2017.11.15）

楊正中強烈要求，台中市政府應即刻檢討黑心食品追查作業流程，大幅縮短冗長的追緝時間，以利保留證據並有效率取締違法業者，維護市民食的安全。

衛生局長呂宗學表示，食安問題若涉及司法層面，依規定必須通知檢調展開蒐證，若單純行政檢舉案，則由衛生局馬上展開稽查。烏日區大廟口食品有限公司遭查獲「QQ特級冬粉」產品標示不實及16項逾期食品，因涉及刑事責任，衛生局於農曆過年前收到檢舉後，立即通報檢調，檢調經過監聽蒐證，確實獲得具體事證後，於10月通知衛生局展開聯合稽查。

稽查當天，衛生局已將所有問題產品封存，並命令業者通知下游商家將問題商品下架。依據食安法，標示不符可處4萬元以上400萬元以下罰鍰，販售逾期食品可處6萬元以上2億元以下罰鍰，相關刑事責任已移送地檢署偵辦中。

衛生局指出，為積極維護市民健康，杜絕標示不實或逾期食品在市面流通販售，衛生局積極派員稽查市面各式產品，含泡麵、油品、冬粉、麵粉、果醬等等迄今共1萬400餘件，稽查重點在產品的「有效日期、包裝完整性」等，不合格均予以處辦或移至外縣市調查續辦；衛生局並於市面端加強抽驗各式民生食品迄今近5000件，檢驗食品添加物、微生物、防腐劑等項目，也為落實源頭工廠管理、針對水產品加工業、肉品加工業、餐盒團膳工廠、國際觀光飯店等加強查核原物料及製程環境安全，多重把關民眾飲食安全。