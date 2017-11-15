isCar！說到Rolls-Royce，大家都知道是「高貴」車型，但是對改裝市場來說是陌生的，怎麼樣也沒想到這種罕見車型還有人拿來改裝。專門改裝Rolls-Royce的Spofec推出一輛Dawn Overdose，不但動力大幅升級，還裝上車身寬體套件，改裝實車還挺帥氣的！

各位對Novitec並不陌生，因其改裝的Ferrari、Lamborghini在isCar報導中的能見度極高，而旗下Spofec則是專改Rolls-Royce的品牌，曾經推出Wraith、Ghost、Dawn改裝實車，這次所推出的Dawn Overdose算是改裝幅度較大的作品。

諸如前保桿、後保桿總成等全數經過改裝，而這次冠上別名Overdose，就表示擁有車身寬體改裝，透過暴龜葉子板的改裝，可讓前後輪距分別增加了約127mm寬度，從圖片中可以看出外暴程度非同小可，為搭配暴龜葉子板所需的視覺效果，改裝Spofec旗下Type-SP1鋁圈，粗細混搭的骨架造型有幾分復古的質感，前9Jx22、後10.5Jx22規格搭配前265/35 R22、295/30 R22的Pirelli輪胎，與「身材」巨大的Dawn頗為契合。

懸吊部分改裝CAN-Tronic控制模組，搭配原廠所搭載的氣壓式避震器，在時速140km/h以下可使車高降低40mm，車速再提高、車高就會恢復到原廠設定。此外，特別為Dawn推出直徑前405mm、後395mm碳纖維/陶瓷複合材料碟盤，以及專用來令片，可對應高速煞停所需，同時可減輕38公斤的重量。

專用N-Tronic動力模組可使最大馬力從570hp上漲到686hp，100kgm最大扭力能在引擎轉速到達1800rpm時全數湧現，0-100km/h加速成績更縮短到4.6秒。專用排氣強化系統可選擇有無閥門設計的產品，除了增強排氣效率之外，也可減輕5公斤的重量，讓Dawn不僅外型殺氣，更有濃郁的性能味！

圖片出處：Spofec