isCar! 身為 Nissan 重要全球戰略車款的 Sentra，當前世代自 2012 年登場以來累積了 217 萬輛的優異銷售成績，在台灣市場方面在 2013 年回歸販售至今，也創下同級銷售第二名的佳績，而裕隆日產汽車也於今日（11/15）在台正式發表顏值提升、質感、安全配備增加的改款車型，以三車型、69.9 萬起的價格正式上市！

預售價

正式售價

降幅

豪華版

70 萬

69.9 萬

1 千

旗艦版

75 萬

74.5 萬

5 千

尊爵版

80 萬

79.9 萬

1 千

換上 V-Motion 家族化設計語彙，是此次 Sentra 小改款最引人注目的改變，V 型鍍鉻飾條旁的水箱罩格柵以及下方進氣壩都換上蜂巢狀式樣，增添不少年輕、動感氣息。而頭燈組除了有投射效果較優的魚眼大燈外，也有招牌迴力鏢式 LED 晝行燈提升辨識度，尾燈組也同樣加入 LED 燈條讓辨識性更佳。

內裝部分在維持既有鋪陳佈局下，用大量鋼琴烤漆飾板以及鏡面鍍鉻飾條取代原本略顯老氣的胡桃木紋飾板，讓整體車室氛圍顯得更為年輕，也是小改款車型的一大亮點。方向盤則換上源自 370Z 的三輻式多功能運動化樣式，整體呈現更為動感。

頂規車型搭載的 8 吋 X-Media+ 影音主機，與年初 iTiida 所搭載的樣式相同，中文導航、藍芽手機、360°環景、Apple Carplay 以及 Nissan Play（非 iOS 適用）等、功能齊備，還可選配四具鏡頭的原廠行車記錄器，提供相當周全的保障，且在台灣當前空汙嚴重的情況下，這次的恆溫空調還升級成 PM 2.5 過濾版本。

儘管 4,610×1,760×14,95mm 的車身尺碼以及 2,700mm 軸距維持不變，Sentra 的 1,793mm 車室有效長度表現依舊不俗，加上改款前就配備的 3D 體感座椅，乘坐舒適性以及空間表現不俗，可惜容量 510L 的行李廂無法透過傾倒後排座椅來進一步擴充。

而過往較為弱勢的安全配備部分，Nissan 趁此次小改款導入 VDC 車身動態穩定系統以及 TCS 防滑循跡系統，並在中階車型加入 BSW 盲點偵測、RCTA 後方車測警示系統來跟上當前市場需求，而 6 氣囊則是頂規車型專屬。

核心動力心臟仍然搭載原廠代號 MRA8DE 的 1.8L 自然進氣直列四缸引擎，具備 131ps/17.8kgm 的功率輸出，不過與其匹配的 X-CVT 無段變速箱則進化至 4.5 代，電磁閥升級後耐用度提升，軟體也重新調教，低速行駛、上坡加速時的遲疑現象獲得改善。

而懸吊避震系統則透過加大活塞桿與內桶筒直徑的方式，提升支撐性與抑制側傾產生，有著更靈活的動態表現，配胎則換成性能較優的 Bridgestone Potenza S001運動化胎，也有加分效果，至於實際 Sentra 的市價表現，則請參閱先前的試駕報告。