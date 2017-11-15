isCar！說到「瑪莎」你想到的是什麼？身為Maserati旗下最熱賣的Ghibli，全新18年式不只有創新的樣貌，也推出訴求更動感的GranSport車型，最頂峰的Ghibli S SQ4 GranSport，身披帥勁動感樣貌，430hp/59.1kgm性能動力，同步升級的電子懸吊、圈胎及煞車系統，是喜愛義式風情的暴力美學買家，值得入手擁有的最新佳作！

此次導入的2018新年式Ghibli，以及全新而出的GranSport車型，基礎外在的輪廓，即是採用小改款的樣貌而成，同時也修正原本的車系編成與售價：

Ghibli Diesel 378萬元起

Ghibli Elite 378萬元起

Ghibli GranSport 450萬元起

Ghibli S Q4 GranSport 528萬元起

GranSport外觀重點之一，就是小改款後的新樣貌前保險桿，不只線條更顯犀利有型，也採用菱格進氣柵增添視覺觀感，同時也納入空氣力學的概念，將整體風阻係數降低7%來到0.29Cd。

全新採用的LED頭燈組，不只樣貌更犀利有型，也可以提升20%照明能見度，照亮道路前方距離達200公尺，燈泡壽命也提高2倍。

為了強化GranSport性能表現，SkyHook電子懸吊列為標準配備，放大尺碼達19吋的多輻鋁圈，搭配前245/45R19、後275/40R19規格的Pirelli P Zero性能胎，連同內部的制動系統也採用前六活塞、後四活塞卡鉗的進階配置。

車尾則是基於既有樣貌，追加GranSport車型銘牌，至於設計在後保險桿左右二側的四出排氣管，也具備Maserati Active Sound主動式聲浪控制系統，造就更兇猛帶勁的排氣脈衝。

出力系統維持原本的3.0升V6渦輪直噴架構，GranSport車型動力為350hp/50.9kgm，性能旗艦代表的S SQ4 GranSport動力則提升到430hp/59.1kgm強勁的水準。

依循小改款後的車艙架構，GranSport採用標準鏡面式版與延伸感十足的皮革內裝作為主要重點，同時也利用大面積的碳纖維飾板、不銹鋼腳踏板等動感配置作為裝點！另外全新的8.4吋Maserati Touch Control Plus中央觸控面板，基於既有的多種存取與連接外部載具的功能，還有空調、電話、車用電腦功能之外，也可支援Apple Carplay功能。

標配的三輻式速度感應式電子輔助方向盤，後方搭載大型尺碼的鋁質換檔撥片，給予駕駛人高度的操駕自主權。

GranSport標配運動座椅，具有八向電動調整、四項電動腰靠的調整功能，駕駛座附二組記憶模式，而前後座的頭枕處也設有三叉戟廠徽強調不凡性能。