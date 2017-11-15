圖說:圖說：MAX熊大廚評選出10家「台灣人氣旅宿早餐獎」，從豐盛度到美味度都掛保證。

欣傳媒 | 綜合報導

旅途中藉早餐開啟美好ㄧ天，已漸為許多玩家充實旅程的重要儀式。有鑑於此，飯店比價網站HotelsCombined整合網站上的住客評鑑資料及專家意見，評選出在視覺、嗅覺、味覺上，都讓人大大滿足的10家「台灣人氣旅宿早餐獎」得主，不僅提供消費者做為選擇旅宿的參考，也肯定台灣在地優質旅宿業者在早餐服務的用心。HotelsCombined吉祥物MAX熊並化身大廚，在10家旅宿站店掛保證，告知消費者優質早餐「底加啦」！即日起、為期三周(11/15~12/05)，HotelsCombined粉絲頁上更舉辦票選活動(https://goo.gl/aaDxtu)，將抽出投票者贈送獲獎旅宿住宿券（含早餐），讓網友有機會親自體驗「台灣人氣旅宿早餐獎」的優質餐點！

「我們發現台灣旅客旅遊型態中，有一部分人出遊時不安排行程，而是專注於享受飯店的設備及餐飲，這讓我們決定要推出『台灣人氣旅宿早餐獎』，提供給重視飯店飲食的消費者，能從中找到喜愛的旅宿名單。」HotelsCombined台灣／香港區經理俞國興表示，台灣旅宿品質提升，消費者的旅遊型式也走向分眾化，有些注重「說走就走」的即時性、有些則需要長時間的規劃安排，而提供優質早餐的旅宿則成為吃貨型旅客選擇住宿的重點之一。此次「台灣人氣旅宿早餐獎」的評選，除了讓消費者在選擇旅宿時有不同的挑選方向外，也希望藉此鼓勵在地旅宿繼續提升服務細節及品質。

■健康美味且豐盛 旅客吃好又吃飽

觀察此次獲得「台灣人氣旅宿早餐獎」的10家旅宿名單，發現在日益要求生活品質的消費型態下，能吸引消費者目光的飯店早餐不僅需提供優質用餐環境，不少飯店業者更將早餐經營轉向四大重點：「健康天然」、「豐盛多元」、「靈活多變」及「在地食材」，以多樣性、富變化及結合當地當季的餐點特色，讓消費者留下印象深刻的用餐體驗。

如台北「君品酒店」整櫃的新鮮蔬果沙拉牆即令人驚豔。位於台北車站旁的樞紐之地，君品也提供台式蘿蔔糕、蛋餅等台味早餐，以豐富的美食成為各國觀光客認識台灣的敲門磚。同樣以健康質感聞名的還有台北「北投老爺酒店」及高雄「住飯店」。前者標榜健康管理，以當季當地食材低溫烹調，無骨牛小排胡麻烏龍麵是人氣早餐選擇，Q彈烏龍麵搭配胡麻醬的香氣，同時兼顧養生及美味；後者則以現烤蔬菜及現打果汁獲得青睞，各種精緻充滿特色的餐點，讓人垂涎欲滴。

台北「二十輪旅店大安館」則走樣式多元的早餐菜式，以放鬆舒適的美式風格為概念，採半自助式及現點現做主餐的中西式餐點，煎鍋烤蛋佐墨西哥餅是旅客的最愛。台中「裕元花園酒店」的早餐餐檯氣勢驚人，嚴選當令食材搭配各地蔬食，烹調出各式異國及台灣特色的早餐料理，不僅份量充足，更是新鮮與美味的饗宴。

■餐點現做富變化 在地美食最難忘

對於需要連續多日投宿的旅客而言，早餐菜色是否靈活多變即成為重要考量。墾丁「冒煙的喬雅客旅店」採用時常變換主餐的套餐式餐點，如什錦海鮮粥、碳烤起士蔬菜帕里尼等，以道地烹調手法現點現做，讓人感受獨特又美味的飽足感。台北「神旺商務酒店」早餐菜色每日更換，提供台灣特色甜湯及大腸麵線、眷村小食燒餅油條等，更有日式早餐選項，皆相當精緻可口。

不少飯店亦主打運用在地食材製作的當地特色美食、增加與土地的連結。如「宜蘭礁溪老爺酒店」融入蘭陽特色，於自助式早餐吧提供蘭陽古典肉燥飯、香煎蔥油餅等佳餚，或是主廚以在地嚴選的私房食材製作的櫻桃鴨肉丸拉麵及南方澳甜蝦仁丼，都讓饕客讚不絕口。位於府城的「香格里拉台南遠東國際大飯店」，最令人目不暇給的莫過於一系列台南小吃，湯頭鮮甜味肉質細嫩的新鮮牛肉湯、海味十足的小卷米粉等，都是在地好滋味。而位於墾丁的「華泰瑞苑」也不落人後，以東港肉粿、虱目⿂粥吸引饗客，⼤量採⽤當地、當季時鮮，縮短⻝材運送哩程的低碳概念，搭配絕美的景色用餐，讓旅客全方位體驗恆春在地的美好。

■投票挺最愛早餐 可抽飯店住宿券

為了讓更多人能吃到優質的「台灣人氣旅宿早餐」，HotelsCombined特地於粉絲頁舉辦「網友最愛~人氣旅宿早餐票選」，票選時間自即日起、為期三周(11/15~12/05)，網友可從10間「台灣人氣旅宿早餐獎」得主中，投票支持您最愛的人氣早餐，就有機會抽到獲獎旅宿的住宿券（含早餐），讓您能親身體驗名不虛傳的各家特色早餐。喜歡到品嘗飯店早餐的朋友千萬不要錯過，讓MAX熊大廚帶你遊台灣、吃遍「台灣人氣旅宿早餐」的機會哦！(投票網址：https://goo.gl/aaDxtu )