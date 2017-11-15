【中央網路報】

逢甲大學成立「I-HUB智慧創新港」，建構產學共同研發關鍵技術的平台，於11月15日舉辦啟用典禮。（照片／逢甲大學提供）逢甲大學成立「I-HUB智慧創新港」，打造新穎明亮的空間。（照片／逢甲大學提供）逢甲大學成立「I-HUB智慧創新港」，打造新穎明亮的空間。（照片／逢甲大學提供）逢甲大學成立「I-HUB智慧創新港」，打造新穎明亮的空間。（照片／逢甲大學提供）逢甲大學成立「I-HUB智慧創新港」，打造新穎明亮的空間。（照片／逢甲大學提供） 當今科技發展迅速，產業強調創新，但要如何讓創新與市場緊密串聯，正是產業升級的關鍵。逢甲大學成立「I-HUB智慧創新港」，建構產學共同研發關鍵技術的平台，學校與廠商得以密切合作，同步投入技術開發與產品應用，強化產學交流的積極性與主動性，並於11月15日舉辦啟用儀式。逢甲大學李秉乾校長表示，「I-HUB智慧創新港」是逢甲大學產學合作的里程碑，I-HUB所在的建築物，前身為逢甲大學校友會館，所在地理位置直接鏈結水湳經貿園區的創研區。取名「港」就是期望這個平台像一個港口，有源源不絕的大船進出，我們要引進先進產業，產出創新產品或服務，帶動產業升級。典禮現場貴賓雲集，包含中華經濟研究院王健全副院長、生技中心黃玉華處長、資策會胡修武副處長、合盈光電許玄岳董事長、和蓮光電邱俊榮副總經理、威剛科技江東輝副總等各界先進皆共襄盛舉。「I-HUB智慧創新港」在空間規劃部分，一樓是討論及展示空間、二樓及三樓為進駐廠商辦公室，地下一樓則將有六間實驗室。未來學界與產業界對於技術開發有共同目標，可以進駐I-HUB智慧創新港，讓知識與資源保持雙向流通，加快創新成果拓展到市場的腳步。「I-HUB智慧創新港」成立初期已有多項合作計畫，包含逢甲大學數位光學中心（Digital Optics Center, DOC）將與秀傳醫院、威剛科技、台灣彩光科技、合盈光電及和蓮光電，以光學與電子科技為基礎，結合電機、材料與機械等相關領域，開發先進光學元件於產業應用。舉例來說，將數位光學應用在開發全像投影顯示技術，像科幻電影一樣在真實環境模擬3D影像，應用在醫療領域，就能投影出病患的器官，輔助醫師在執行精密手術前更加了解患者的器官構造，精準模擬手術該如何進行。此外，逢甲大學智慧醫療光學研發實驗室同樣與秀傳醫院合作，進行生醫與資通訊技術（BioICT）的發想與實作，開發智慧微創手術所需的光學創新技術，培育具備系統創新及整合能力的新世代ICT智慧電子跨領域產業人才。還有逢甲大學綠色產品研究中心，橫跨化工、環保、材料、自控、機電、資訊及纖維與複合材料等領域，將研發五大領域包含氧化石墨烯技術、精膜原料塗層開發、奈米水（小分子水）研發、苦參鹼包覆技術，以及非敏醫療專用合成乳膠手套等，除了可以接受委託實驗分析，也可以執行前瞻產品開發及製程改善、提供技術諮詢服務等。啟用典禮當天，綠色產品研究中心也宣布與美商Shinemound Enterprise Inc.商定共同合作「非敏醫療級乳膠手套暨功能性醫療相關器件開發計畫」。逢甲大學I-HUB智慧創新港不只提升產學合作創新能量，過程中的實務經驗及研究成果，也會延伸至課堂，讓逢甲大學學生吸收最新資訊，掌握產業動向，甚至學生也有機會跟著教授，一同進入研發團隊，第一手參與產學研發。逢大學I-HUB智慧創新港為所有參與成員建立交流的網絡，期盼產學雙方都能共好、共榮、共享，為臺灣產業升級開創嶄新格局。(陳惠玲報導)