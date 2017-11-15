當心「甲基汞」 孕婦幼兒別吃大型魚Kairos 風向新聞 (2017-11-15 17:46)
俗話說「一人懷孕兩人補」，許多孕婦會吃富含DHA的鮪魚來補充營養，讓肚子裡的寶寶頭好壯壯。食藥署表示，大型掠食性魚類含有較高濃度的甲基汞等重金屬，可能會危害胎兒或幼童的神經發育，均衡攝取、適量吃最重要。
根據食藥署最新的飲食指南建議，孕婦及6歲以下幼童應避免攝取大型魚類如鯊魚、旗魚、鮪魚及油魚，以免因魚肉內累積的甲基汞存在於幼兒腦部中，容易影響智力發展及胎兒的腦部發育。
南投醫院內科及腎臟科莊宗芳主任指出，甲基汞為無機汞離子在微生物的作用下轉化而成，它很容易存在河流和湖泊中，被湖中的魚蝦吞食後會累積毒素，經過食物鏈轉化後，逐漸累積在人體大腦中。
營養師蔡玉思表示，建議民眾應多挑選不同種類的魚，別連續食用同一種海鮮，以避免身體累積相同汙染物的風險。以生物食物鏈的概念來看，鮪魚屬洄游魚類，吃小魚維生是食物鏈上層的魚類，因此汞含量較高，相較於其它體型較小的魚類更容易累積較大量的重金屬，其中又以魚皮、內臟、脂肪最容易累積，與是否為深海魚類含汞量較無相關性。
食藥署最新的「魚類攝食指南」指出，沙魚、旗魚、鮪魚、油魚4種大型魚類，每週攝取量不宜超過35（三根手指的大小及寬度）-70公克，6歲以下兒童盡量減少攝取。蔡玉思營養師也說，如果民眾想要吃鮪魚補充DHA，卻又擔心重金屬汙染。除了鮪魚外，體型較小的魚含汞量較低，較可以安心食用：例如沙丁魚、秋刀魚、鯖魚、白帶魚、鱈魚等。
（畢翠絲／綜合報導）
關鍵字：
上一則：行業大咖帶你走進國際教育殿堂
下一則：中央氣象局氣象報告
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Adidas 愛迪達CLOUDFOAM-慢跑鞋-男
- J’code真愛密碼 享福黃金/尖晶石手鍊-單鍊款
- PLAYBOY- Double Cast 雙面女神系列 2WAY手提包-粉膚色
- Nike 耐吉 LUNAREPIC-休閒運動鞋-男
- 飛馬 16吋打氣專利童車-紅 516-02-1
- 【VAUDE德國原廠】男款輕量彈性透氣超薄防曬風衣(機車族/上
- 掃瞄者 W15 雙排LED GPS分離式全頻雷達警示器 (送免費基本
- Sulwhasoo雪花秀 臻顏逆齡氣墊粉霜(SPF50+ PA+++)15g*2
- 依波路 E.BOREL 復古系列 I經典機械男錶 GS8380-58121
- MIDO美度 Commander 香榭系列機械女錶-金/28mm
什麼姓氏最好聽？網推：姓＿像含金湯匙【NOWnews今日新聞】
黃斑部病變治療方式多 幹細胞是未來趨勢【好醫師新聞網】
扯！鹹溼婚鬧無極限 新娘慘遭男賓輪流猥褻【NOWnews今日新聞】
抗氧化又療癒！夢幻蝶豆花鑽石藍變變變【台灣好食材】
每天吃防腐劑?四大防腐劑躲都躲不掉！【KNOWING新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》