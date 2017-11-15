俗話說「一人懷孕兩人補」，許多孕婦會吃富含DHA的鮪魚來補充營養，讓肚子裡的寶寶頭好壯壯。食藥署表示，大型掠食性魚類含有較高濃度的甲基汞等重金屬，可能會危害胎兒或幼童的神經發育，均衡攝取、適量吃最重要。

根據食藥署最新的飲食指南建議，孕婦及6歲以下幼童應避免攝取大型魚類如鯊魚、旗魚、鮪魚及油魚，以免因魚肉內累積的甲基汞存在於幼兒腦部中，容易影響智力發展及胎兒的腦部發育。

南投醫院內科及腎臟科莊宗芳主任指出，甲基汞為無機汞離子在微生物的作用下轉化而成，它很容易存在河流和湖泊中，被湖中的魚蝦吞食後會累積毒素，經過食物鏈轉化後，逐漸累積在人體大腦中。

營養師蔡玉思表示，建議民眾應多挑選不同種類的魚，別連續食用同一種海鮮，以避免身體累積相同汙染物的風險。以生物食物鏈的概念來看，鮪魚屬洄游魚類，吃小魚維生是食物鏈上層的魚類，因此汞含量較高，相較於其它體型較小的魚類更容易累積較大量的重金屬，其中又以魚皮、內臟、脂肪最容易累積，與是否為深海魚類含汞量較無相關性。

食藥署最新的「魚類攝食指南」指出，沙魚、旗魚、鮪魚、油魚4種大型魚類，每週攝取量不宜超過35（三根手指的大小及寬度）-70公克，6歲以下兒童盡量減少攝取。蔡玉思營養師也說，如果民眾想要吃鮪魚補充DHA，卻又擔心重金屬汙染。除了鮪魚外，體型較小的魚含汞量較低，較可以安心食用：例如沙丁魚、秋刀魚、鯖魚、白帶魚、鱈魚等。

（畢翠絲／綜合報導）