橘子支慶開新通路 11/18號召《新楓之谷》玩家快閃全家便利商店中央網路報 (2017-11-15 17:29)
橘子支消費滿500點GASH點數《新楓之谷》三重好禮High「楓」玩家
11月18日(周六)中午12點至下午5點，橘子支將於西門町全家便利商店萬國店，舉辦新楓之谷「菇菇寶貝突擊全家」一日快閃活動，當天在萬國店以橘子支消費GASH點數滿500點，即可憑交易紀錄或發票，至活動攤位領取限量600隻，價值千元的超人氣《新楓之谷》菇菇玩偶，及限量1000份的永恆生命水虛寶雙重豪華禮。此外，當日下午2點及4點，更特別安排整點抽獎活動，活動現場加入橘子支粉絲團並按讚，不僅可獲得免費沁涼橘子汁，更有機會憑抽獎號碼牌抽中療癒十足、限量10隻的「超大型菇菇寶貝」玩偶，預計將吸引大批熱血玩家「楓」狂參與！
看準遊戲玩家行動支付商機 橘子支與全家攜手搶攻玩家線下生活圈
甫於上月成功開通全台超過3100家全家便利商店消費服務，橘子支與全家首波合作便鎖定擁有逾1800萬玩家的經典手遊《新楓之谷》，主要是看準這群19到25歲為主的年輕玩家，對行動支付有高度興趣，為橘子支透過活動吸引遊戲玩家使用，積極佈局最貼近消費需求的支付生活圈。
詳細活動辦法，請見橘子支官網及FB粉絲團公告：
橘子支官網：http://www.gamapay.com.tw/
橘子支FB粉絲團：https://goo.gl/nG5v4F
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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