【中央網路報】

台南市生態保育學會為加強推動全民騎車運動，促進身心健康、安全及環保理念。11月26日將舉辦【2017學甲濕地親子觀光鐵馬行活動】，理事長邱仁武強調參加這次親子鐵馬行活動一躺可以同時體驗包括「學甲濕地」、「北門」、「將軍溪」、「糖鐵」等四條自行車道，讓親子體驗「學甲濕地之美」以及台南自行車道之美。邱仁武說，近幾年來自行車觀光鐵馬行活動已經成為一股熱潮，已經受到社會大眾廣泛的參與。藉由活動培養親子騎車樂趣，藉由自行車以養成終身運動習慣。學甲濕地生態園區內有一條「自行車」道，已經完工好幾年一直沒有使用，為加強推動「學甲濕地生態園區」生態觀光旅遊，特別舉辦「首騎」活動，並且串聯「北門自行車道」、「將軍溪自行車道」、「糖鐵自行車道」讓親子體驗台南自行車道之美。舉辦路線：從學甲濕地自行車道＞出發經【賞鳥亭】往西至台17縣濱海公路＞五王大橋左轉＞南鯤鯓大廟右轉＞雲嘉南濱海國家風景區管理處路標右轉＞經烏腳病醫療紀念館＞永隆宮左轉＞錢來也店【蓋章】＞北門遊客中心＞水晶教堂前左轉自行車道＞至井仔腳前道路右轉＞經泰安宮＞井仔腳瓦盤鹽田前【興安宮】廣場【阿滿姨攤位】【蓋章】＞泰安宮往東＞台17縣右轉南下＞至將軍溪自行車道左轉＞繞回北上車道至將軍溪自行車道北岸右轉＞經中洲【白礁亭】【蓋章】＞往東直行至學甲華宗橋左轉學甲信義路＞學甲寶發路右轉＞往東經台19線往東至中華路左轉【糖鐵自行車道】北上＞學甲國中北側圍牆道路＞左轉中正路＞至中正路三民路口右轉＞一七一線鎮壽殿右轉一七一線＞玉京觀【蓋章、取礦泉水、平安米】＞至南1線右轉＞直行學甲濕地生態園區。【約29公里】報名方式：請以電子信箱a7821187@ms62.hinet.net或【賴id（luen0987）】索取簡章及報名表、報名資料詳細填妥後，用傳真或電子郵寄方式傳回。活動費用：每人100元（包括保險費、黑面琵鷺紀念帽子、礦泉水）◎集章活動：凡參加活動的民眾，集滿三個戳章於活動摺頁上，即可至報到處兌換【完騎證明】一份。活動聯絡人：邱仁武連絡電話：0928749922或【賴id（luen0987）】索取簡章報名表。【辦公室電話06－７８３１４２８】（蔡清欽報導）