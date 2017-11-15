學甲濕地親子觀光鐵馬行活動 11/26登場中央網路報 (2017-11-15 17:53)
邱仁武說，近幾年來自行車觀光鐵馬行活動已經成為一股熱潮，已經受到社會大眾廣泛的參與。藉由活動培養親子騎車樂趣，藉由自行車以養成終身運動習慣。
學甲濕地生態園區內有一條「自行車」道，已經完工好幾年一直沒有使用，為加強推動「學甲濕地生態園區」生態觀光旅遊，特別舉辦「首騎」活動，並且串聯「北門自行車道」、「將軍溪自行車道」、「糖鐵自行車道」讓親子體驗台南自行車道之美。
舉辦路線：從學甲濕地自行車道＞出發經【賞鳥亭】往西至台17縣濱海公路＞五王大橋左轉＞南鯤鯓大廟右轉＞雲嘉南濱海國家風景區管理處路標右轉＞經烏腳病醫療紀念館＞永隆宮左轉＞錢來也店【蓋章】＞北門遊客中心＞水晶教堂前左轉自行車道＞至井仔腳前道路右轉＞經泰安宮＞井仔腳瓦盤鹽田前【興安宮】廣場【阿滿姨攤位】【蓋章】＞泰安宮往東＞台17縣右轉南下＞至將軍溪自行車道左轉＞繞回北上車道至將軍溪自行車道北岸右轉＞經中洲【白礁亭】【蓋章】＞往東直行至學甲華宗橋左轉學甲信義路＞學甲寶發路右轉＞往東經台19線往東至中華路左轉【糖鐵自行車道】北上＞學甲國中北側圍牆道路＞左轉中正路＞至中正路三民路口右轉＞一七一線鎮壽殿右轉一七一線＞玉京觀【蓋章、取礦泉水、平安米】＞至南1線右轉＞直行學甲濕地生態園區。【約29公里】
報名方式：請以電子信箱a7821187@ms62.hinet.net或【賴id（luen0987）】索取簡章及報名表、報名資料詳細填妥後，用傳真或電子郵寄方式傳回。
活動費用：每人100元（包括保險費、黑面琵鷺紀念帽子、礦泉水）◎集章活動：凡參加活動的民眾，集滿三個戳章於活動摺頁上，即可至報到處兌換【完騎證明】一份。活動聯絡人：邱仁武連絡電話：0928749922或【賴id（luen0987）】索取簡章報名表。【辦公室電話06－７８３１４２８】
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
關鍵字：
上一則：行業大咖帶你走進國際教育殿堂
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Reebok 休閒鞋 Pump Plus Camo 男鞋
- VINCE CAMUTO 優雅迷人 璀璨水鑽繞踝質感麂皮涼鞋-絨黑
- BRAPPERS 女款 Boy Friend系列-女用彈性不規則補丁九分褲-
- COACH 黑色皮革壓紋斜背包
- 【LA MER 海洋拉娜】完美輕蜜粉 8g
- 【SP廣穎】A30 1TB 防震軍規行動硬碟+【Seagate】Backup Pl
- HERMES 經典silk in系列EPSOM小牛皮拉鍊絲巾零錢包(珊瑚紅)
- CITIZEN 施華洛世奇錶圈羅馬刻度女仕手錶(EJ6094-52P)-香檳
- Calvin Klein CK新款滿版LOGO圖紋多卡拉鍊長夾-咖啡色
- kate spade 黑桃戀心時尚腕錶-金x膚色
什麼姓氏最好聽？網推：姓＿像含金湯匙【NOWnews今日新聞】
黃斑部病變治療方式多 幹細胞是未來趨勢【好醫師新聞網】
扯！鹹溼婚鬧無極限 新娘慘遭男賓輪流猥褻【NOWnews今日新聞】
抗氧化又療癒！夢幻蝶豆花鑽石藍變變變【台灣好食材】
每天吃防腐劑?四大防腐劑躲都躲不掉！【KNOWING新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》