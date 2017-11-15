【中央網路報】

我們互不相識，但我們有個共同的身分：地球公民與台灣土地的子民。我們最大的共通點就是：我們都是台灣土地的養分消耗者，我們為生存所做的種種努力，也對台灣生態直接間接造成衝擊，因此，我們的存在，對其他物種而言，或多或少都帶點原罪，只要有機會，我個人願意盡力彌補。而且，我發現，台灣的各個角落裡，很多人正用他們的方式，默默努力著……11月12日下午，我在台中市中山堂看了一場「鷹兒要回家」舞展，大感動!台中市一群舞者，陣仗近百人，籌備一年，在台中(11月12日)與基隆(12月2日)售票演出兩場「鷹兒要回家」舞劇，參與舞者幾乎都是全程自費，售票收入扣除不可免的開銷後，盈餘全數捐給臺灣猛禽研究會以及屏科大黑鳶研究計畫單位。這麼大一群人，如此勞師動眾，自找苦吃又無利可圖，是哪個傻子敢跳這個火坑舉辦這兩場舞展?!原來這種知其不可而為之的傻勁是有家族基因的！這個傻子就是沈振中的姪女，沈若詩。沈振中在山巔水畔守護老鷹的身影，召喚了沈若詩；沈若詩有為者亦若是的決心，又帶動了更多人真心投入舞展。這兩場舞展一開始就被唱衰，一間舞蹈教室憑甚麼推賣票舞展?! 誰肯花錢買票進場?! 就算朋友贊助購票，也得有人進場觀看吧 ! 默默無聞的舞蹈教室，哪來的觀眾?! 鮮少人看好，親友們捏著冷汗勸退，都沒能澆熄若詩的熱情。從2016年7月發想籌備，2017年2月底開始排練至今，從冬天走到冬天，忍受著所有的質疑，但也召喚了更多人關注台灣的生態問題與老鷹的生存危機。意義在傳遞，共識在凝聚，台中市逐漸聚集了一群人，要以他們的舞姿，為台灣的生態環境請命。事在人為，捨我其誰 !這個舞展，老少總動員，成員來自若詩的舞蹈教室、年輕時練舞的同儕(她們戲稱圓夢班)、台中市大里清心長青學園舞蹈班，陣仗近百人。年紀小自五歲，老至80歲；因人數太多，分三組各自練舞，從年初至今，將近一年的時間，全體投入，堅持到底。為了將售票盈餘極大化，他們東省西省，總彩排不得不借用學校禮堂時，場地費單場收費七千元，因此，只限一次，其餘場次的彩排，專挑不下雨的日子，大太陽下，大夥兒在操場練習認真無上限。但是，終究是近百人將近一年的練舞開銷，再怎麼精省，累積下來還是筆大金額吧?! 就算兩場舞展皆滿座，扣除龐大開銷還能剩下多少盈餘 ?! 會不會白忙一場?!全體的參與舞者都有共識，這兩場舞展的核心精神是：無私與奉獻，將盈餘極大化，俾儘可能提高捐款金額。所以，參加舞者自願無酬演出、全程自費、無任何津貼、還得自掏腰包準備昂貴的服裝道具、北上基隆演出的食宿亦皆自理。基隆市野鳥學會贊助了基隆場的舞台支出，台中場也只支出了舞台燈光、音響、錄影、攝影、節目單等，以及版權費等不可免的開銷。極盡所能，千省萬省，希望捐款金額多些多些再多些……這豈止是舞展?! 這算是一場公民活動吧?! 台中市的一群業餘舞者，齊心協力，辛苦一年，只為一個共同目標，只為日後台灣的天空有更多的老鷹展翅飛翔。但是，正因缺乏名氣，又無資源廣為宣傳，台中場因有地緣關係賣座尚可，但基隆場票房甚差。從8月中旬在兩廳院售票系統開賣後，基隆場原僅售出一百多張票，眼看這群熱血人士一整年的辛勞卻要面對空蕩蕩的觀眾席，情何以堪! 我與好友阿麥將基隆場100元座位幾乎全包了，一併認購了近半數的200元門票。但是，還是後繼無人，11月14日截止，527個空位還是空位，鮮少人跟進購票。這本該是一場最有意義的生活教育，因為它是民間自發的力量。它應該是座無虛席，由庶民表演給庶民看，基隆的父老兄弟姊妹們在欣賞舞劇之餘，會看到舞台背後的大牆面播放著「老鷹想飛」紀錄片，舞畢還可聆聽梁皆得導演與地方父老分享他多年生態錄影的心得與呼籲。他們會聽到就在他們的基隆港邊，有人只為拍攝老鷹的身影，以食物誘引老鷹啄食，以便就近取鏡，卻未慮及老鷹一旦習於餵食，會喪失生存能力，甚至可能為了覓食不小心誤傷遊客，造成群眾誤解。然而，沒有觀眾，意義就無從傳遞；接收不到資訊，群眾教育無以推展；熱血未得到迴響，也容易冷卻。小市民沒有話語權，空有熱情卻難以成事，因為聲音太微弱。我想到沈振中20年堅定不移的孤獨身影，梁皆得靠接拍商業片補貼紀錄片的一往無悔，台灣社會欠他們一聲謝謝，更欠一聲：「我們一起來努力。」現在，有一群人，應和著前者的呼籲，正以他們的舞姿，想跳給台灣社會看：「讓鷹兒有個家。」我怎能袖手旁觀!11月14日，看著多日來幾乎紋風不動的五百多個未售出空位，我想像著那些門票可換算成多少捐款金額，閉眼幻想那些位子坐滿了莘莘學子，當他們看完舞展，總會有幾棵生態關懷的根苗，悄悄扎根在其中一些人的心裡吧?11月12日台中場終場前，舞台背後的牆面上，紀錄片裡的鷹群正展翅高飛，突然間，所有的舞者全都變裝成一隻隻的老鷹，從台上飛入觀眾群，在抑揚頓挫的歌聲中，物種的界線消失了，人是鷹、鷹是人、我們都是天地的子民，我們之間，不該有掠奪與殺戮。霎那間，全場響起熱烈的掌聲，那是發自內心的共鳴與感動，很多人熱淚盈眶，全場觀眾用力鼓掌，掌聲越來越熾熱，越來越高昂，久久不停……屏科大的黑鳶研究顯示，台中的天空已少見老鷹的蹤跡，台中人的土地沒有老鷹，所以台中人想跳給基隆鄉親看，在基隆海邊還能看到老鷹飛翔，好幸福。當我們感嘆台灣的山水變貌時，讓我們付諸行動，用自己的方式召喚鄉親。當一間舞蹈教室掏心挖肺跳舞捐款，卻因知名度和廣告經費兩缺，以致基隆場還空著527個空位時，我們這些小市民，雖無媒體和公眾人物的話語權，但是，我相信小市民的熱血力量大，讓我們口耳相傳，將12月2日基隆場舞展的訊息傳給基隆鄉親們。個人力量微不足道，但涓滴匯聚可成洪流。一個成熟進步的文明社會，本就不該存在烈士，無數個平凡人眾志成城展現的公民力量，才是維繫文明社會的中流砥柱，讓我們一起為臺灣生態環境努力吧。(王鵬捷 編)演出時間：12/2/2017 7:30:00 PM ~ 12/2/2017 9:30:00 PM地點：基隆文化中心演藝廳入場方式：兩廳院售票 100/200/300/500元售票網址：https://goo.gl/AZBR3x