南臺科技大學食品檢驗平台聯盟備忘錄簽署儀式中央網路報 (2017-11-15 17:55)
南臺科技大學盧燈茂代理校長表示對於臺南市政府對於食安相關的作為與努力是有目共睹的，全市民都應該吃的問題是需要嚴格把關，並能讓食品業者及民眾產生信任感，對於吃的人而言也能夠吃得安心，因為民以食為天，而現在的人也越吃越精緻越吃越多樣，所以這個食安的工作我們必須大家通力合作，包括我們南臺、整個聯盟及整個產業界，結合產官學來一起為我們食安的把關，也為我們外銷的信用度能獲得國際的肯定。
衛生局李盈霖科長表示食安的問題這幾年是被大家所討論與重視，所以食品檢驗是最後一道關卡，所有的資源都很相當重要，首先感謝大家能來參與這個食品檢驗平台聯盟，目前政府在推動食品三級品管，基本上所有的食品廠商都需要自主管理，此外特別感謝沈主任，能促成此事她是最主要的推手，最後祝福食品檢驗平台聯盟備忘錄簽署儀式圓滿成功。
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- LOWEPRO Highlin 海樂 RLx400AW 專業收納滑輪 (台閔公司貨)
- 【Apple】iMac MNED2TA/A 27吋 桌上型電腦
- 【SUPER】超級便宜 HP CE310A~CE313A 環保碳粉匣(1黑3彩)
- CHANEL 經典GABRIELLE系列霧銀金屬雙C LOGO牛皮雙色鍊帶後
- MIU MIU 品牌字樣邊緣印字方型微透明邊框太陽眼鏡(綠)
- 【德國 helios 海利歐斯 】白貓造型保溫壺 1000cc
- 【House Door】記憶床墊 涼感纖維表布10cm厚竹炭全平面記憶
- 【House Door】記憶床墊 涼感纖維表布10cm厚竹炭全平面記憶
- 【Orijen 渴望】成貓六種魚無穀天然糧 1.8公斤 X1 包
- 【Marcato】Atlas150 製麵機/壓麵機_海岸藍
什麼姓氏最好聽？網推：姓＿像含金湯匙【NOWnews今日新聞】
黃斑部病變治療方式多 幹細胞是未來趨勢【好醫師新聞網】
扯！鹹溼婚鬧無極限 新娘慘遭男賓輪流猥褻【NOWnews今日新聞】
抗氧化又療癒！夢幻蝶豆花鑽石藍變變變【台灣好食材】
每天吃防腐劑?四大防腐劑躲都躲不掉！【KNOWING新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》