香格里拉遠東國際大飯店推出 滿族著名八大碗 風華重現香閣苑中央網路報 (2017-11-15 17:55)
關於香格里拉遠東國際大飯店餐飲部廚藝總監劉冠麟
身為滿族旗人後代、出生香港、高大英挺且說話慢條斯理的香格里拉遠東國際大飯店的廚藝總監劉冠麟，除了頂著英國愛爾蘭大學服務管理博士的高學歷，更擁有各種頂級酒店大型宴會與國宴的經驗，並多次為到訪的世界各國政要及名人提供一流的餐飲服務。其精湛廚藝更是受到法國知名三大美食協會的肯定：「藍帶騎士協會（」台灣地區的副總裁、「名廚藝術協會」台灣地區的副總裁，以及「美食家協會」餐飲大使台灣第一位得獎者。近年來更是不遺餘力地投入餐飲教育活動，擔任素有餐飲界奧斯卡的「遠東餐廚達人賽」評審，將寶貴經驗傳承給餐飲界中的明日之星。
關於東北精饌與滿族八大碗
中國東北為中華民族歷史發展最為悠久的「滿族」發源地，擁有豐富的歷史人文及民族特色，獨特食材與個性鮮明而自成一格。東北氣候寒冷，因應而生的各式燉菜湯品盛名遠播，其中以酸菜大骨火鍋最為經典。
充滿民族風情的滿族八大碗，雖歸為傳統家常菜餚，但其背後蘊藏著豐富歷史與故事； 鼎盛的乾隆期間，「滿漢全席」在飲食業得到發展，而滿族八大碗被納為滿漢全席「下八珍」，可見其美味不同於凡。
該套菜多用於宴請、婚嫁等歡慶場合，八道菜餚「黃蜆扒白玉」、「紅炆大明蝦」、「蔥燒大海參」、「醬燒牛頰肉」、「小雞燉蘑菇」、「木茸炒肉筋」、「多爾袞肘子」與「大帥溜腰花」，其獨特之處便在於以八種製程，「扒」、「燜」、「醬」、「燒」、「燉」、「炒」、「蒸」、「溜」等手法將各式食材的美味發揮得淋漓盡致，道道匠心，絲絲入味。不僅做法不同，連擺放的位置亦極講究；每桌須為八個人，使用統一的大海碗盛盤，且以八角形擺放上菜，一眼望去，如滿漢全席再現。
劉冠麟總監此次客座將呈現原汁原味的滿族八大碗與經典酸菜大骨火鍋，美味的精髓為賓客營造出即使是初次淺嘗，也會牢牢記在心裡的永久滋味！自11月15日起至20日，於香閣苑貴賓私人招待所限量推出，訂位電話(06)702-8856。以上價格需加一成服務費。
飯店地址：台南市東區大學路西段89號，飯店電話：(06) 702 8888
官方網站：http://www.shangri-la.com/tc/tainan/fareasternplazashangrila/
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
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