現在人生活習慣差，常熬夜、暴飲暴食加上工作壓力大，高血壓已成為全球民眾健康殺手。美國心臟協會2017年高血壓治療指引（American Heart Association 2017 Hypertension Practice Guidelines），於14年來首次改變了高血壓的標準，從140／90降為130／80毫米汞柱，亦即收縮壓達到130，舒張壓達到80毫米汞柱，就屬於高血壓。

根據《法新社》報導，最新指引由美國心臟協會（American Heart Association，AHA）與美國心臟學學院（American College of Cardiology，ACC）共同發布，定義高血壓為收縮壓130毫米汞柱以上、舒張壓80毫米汞柱以上。正常血壓值則為120/80。醫生指出，過去認定的高血壓是140/90，但許多患者在血壓低於這些數值時，也會出現高血壓併發症。

這份指引的主要撰寫者惠爾頓（Paul Whelton）指出，新的治療方針反映了多年的研究，一旦血壓達到130/80，「出現心臟併發症的風險就是血壓正常者的兩倍」。

對美國人而言，高血壓定義的變化可能會產生巨大的影響，因為成年人高血壓比例將從32％上升到46％，總人數達1億300萬。不過，惠爾頓表示，血壓達到新的高血壓標準，不表示就必須服藥，只是讓患者知道「這是一個警告，必須開始降低血壓，而非鼓勵你要服藥。」因此被醫師建議接受藥物治療的高血壓患者，人數僅多出420萬，比過去的人數約增幅5％。

該指引提醒民眾可藉由改變生活方式，包括運動、調整飲食和減重，作為降低高血壓的第一步。該指引也提出，有民眾覺得在醫院裡量的血壓多偏高，因此該指引報告的醫生群，也強調在兩個不同的場合，使用不同血壓計診斷高血壓的重要性，提醒民眾家中最好備有經過合格的血壓計，協助真正判讀高血壓。（吳雯淇/綜合外電報導）